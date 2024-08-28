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Клуб бежавших друзей Анатолия Чубайса

Клуб бежавших друзей Анатолия Чубайса

Как передает корреспондент УтроNews, правоохранители попросили арестовать бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по громкому уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере.

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Комментарии
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александр муравьев
Противно читать Рассказывают сказки о неотвратимом наказании в большинство укравших особо крупные суммы просто выехали за рубеж. Всё продано.
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