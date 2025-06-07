Живут в ванной и кондиционерах: врачи спасли 11-летнего мальчика, вдохнувшего споры грибов

В Московской области 11-летний мальчик тяжело заболел, вдохнув споры грибов аспергиллов. С непроходящим кашлем, одышкой и приступами удушья ребенок попал в Научно-исследовательский клинический институт детства, где у него выявили бронхолегочный аспергиллез.
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