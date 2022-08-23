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Слуцкий: Зеленский окончательно потерял связь с реальностью

Слуцкий: Зеленский окончательно потерял связь с реальностью

Агентство «Москва» Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о намерении присоединить Крым. Подобные высказывания говорят о его окончательной потери связи с реальностью, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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