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  • Валерий
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Снаряд попал в жилой дом: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО Vampire

Снаряд попал в жилой дом: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО Vampire

Петровский район Донецка подвергся обстрелу. ВСУ применили систему залпового огня РСЗО Vampire. По предварительным данным, в жилой район угодило два снаряда, один упал между домами, второй поразил пятиэтажное здание.

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