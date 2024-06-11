Снаряд попал в жилой дом: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО Vampire

Петровский район Донецка подвергся обстрелу. ВСУ применили систему залпового огня РСЗО Vampire. По предварительным данным, в жилой район угодило два снаряда, один упал между домами, второй поразил пятиэтажное здание.
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