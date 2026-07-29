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"Ирина им очень увлечена". Появились подробности романа Ирины Шейк и 29-летнего баскетболиста Девина Букера

"Ирина им очень увлечена". Появились подробности романа Ирины Шейк и 29-летнего баскетболиста Девина Букера

40-летняя Ирина Шейк и 29-летняя звезда NBA (Национальной баскетбольной лиги) Девин Букер, которых накануне пару раз видели вместе, действительно встречаются.

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