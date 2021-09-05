Названа причина отрыва власти от реальности перед крахом СССР

Вся советская верхушка, которая снабжалась продуктами питания на привилегированной основе и не могла ощутить на себе продовольственной проблемы, актуальной для большинства населения СССР, была полностью оторвана от реальности в этом вопросе.
Вся советская верхушка, которая снабжалась продуктами питания на привилегированной основе и не могла ощутить на себе продовольственной проблемы, актуальной для большинства населения СССР, была полностью оторвана от реальности в этом вопросе.
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