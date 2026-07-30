1/4 финала Шанхай Мастерс 2026. У Ицзэ vs Шон Мерфи (видео)

У Ицзэ обыграл Шона Мерфи со счетом 6-5 и завоевал себе место в полуфинале Shanghai Masters 2026 У Ицзэ (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала У Ицзэ вырвал победу в решающем фрейме у Шона Мерфи со счетом 6-5 и вышел в полуфинал Shanghai Masters 2026.