В Новоаннинском состоялся торжественный митинг, посвященный 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.
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В Новоаннинском состоялся торжественный митинг, посвященный 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.
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