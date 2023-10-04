В Ростове-на-Дону вынесли суровый приговор поджигателю военкомата

Первые три года своего срока мужчина проведёт в крытой тюрьме.В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли обвинительный приговор мужчине, который пытался совершить террористический акт в отношении сотрудников военкомата.
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