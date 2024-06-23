Сгубил соблазн: пьяные челябинские дети оказались матёрыми угонщиками

На их счету минимум четыре похищения машин, подростков задержали полицейские.В районный Отдел МВД России города Аша Челябинской области обратилась местная жительница с заявлением о пропаже её автомобиля ВАЗ-2111, припаркованного у дома по улице Озимина.
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