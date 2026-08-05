Канадец Ретт Гарднер рассказал о впечатлениях от дебютного сезона в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Ретт Гарднер рассказал о своих впечатлениях от дебютного сезона в КХЛ. В июле 30-летний канадец был обменян из ЦСКА в белорусский клуб на 18-летнего защитника Александра Русакова.
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