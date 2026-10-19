Рязанцы уступали 0:3, но за счёт двух шайб Якова Мажникова и гола Максима Сапронова победили 4:3.Хоккеисты МХК «Рязань-ВДВ» провели матч регулярного чемпионата РХЛ в Саратове против местного «Кристалла».