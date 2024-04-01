СК России проверит Манижу по статье об оправдании терроризма (ВИДЕО)

ВераВерная

Особенно эту Манижу тут угнетали, так сильно, что даже на "Евровидение" путёвку выписали. Метёт языком, как помелом машет. Террористов она пожалела, курица безмозглая. Пугачиха же за всё перед тобой извинилась, ну а ты теперь статьёй уголовной ответишь.