Следственный комитет России проверит певицу Манижу (Манижа Сангин) по статье об оправдании терроризма после «Крокуса».
СК России проверит Манижу по статье об оправдании терроризма (ВИДЕО)
Комментарии
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ВераВерная
Особенно эту Манижу тут угнетали, так сильно, что даже на "Евровидение" путёвку выписали. Метёт языком, как помелом машет. Террористов она пожалела, курица безмозглая. Пугачиха же за всё перед тобой извинилась, ну а ты теперь статьёй уголовной ответишь.
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16 час.
валерия
Каждая пустоголовая певичка считает важным высказывать свое мнение! Лишить гражданства, выслать , как врага России!
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10 час.
Пульхерия Djem
Выдворить суку.
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5 час.
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