Обрили более 300 заключенных, обвиняемых в терроризме: в ОНК рассказали об обстановке в СИЗО Ростова после захвата заложников

В изоляторе после инцидента по-прежнему есть проблемы с некомплектом штата сотрудников, заявил правозащитник Игорь ОмельченкоСообщения в СМИ, что всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо после захвата заложников террористами, не соответствуют действительности.