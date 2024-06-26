Обрили более 300 заключенных, обвиняемых в терроризме: в ОНК рассказали об обстановке в СИЗО Ростова после захвата заложников

В изоляторе после инцидента по-прежнему есть проблемы с некомплектом штата сотрудников, заявил правозащитник Игорь ОмельченкоСообщения в СМИ, что всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо после захвата заложников террористами, не соответствуют действительности.
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