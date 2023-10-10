Заговор, который всё объясняет

Дисклеймер: ниже не хайп. Ниже маленькая месть на бред про "Россия напала на Израиль".Нонче я буду клепать теворию…Кхм, не мой стиль.
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