”Земля вызывает Гонца”: новая эра связи от Роскосмоса

Роскосмос активизировал работы по созданию земной станции новейшей системы «Гонец». Этот комплекс будет состоять из региональных узлов, расположенных по всей России, и будет задействован в приеме и отправке данных со спутников.
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