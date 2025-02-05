Депутат Гусев призвал приостановить ввоз импортной колы в Россию

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил Роспотребнадзору проверить импортную колу на содержание вредных веществ, а маркетплейсам временно убрать напитки с полок, пишет «Парламентская газета».
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