"Трусы и предатели": Сбежавшие из России получили новый удар

Сбежавшие из России после начала СВО получили новый удар - жители нашей страны, которых релоканты пытаются учить жизни, критически относятся к соотечественникам: "Трусы и предатели"Социологи ЦСП "Платформа" и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ провели онлайн-опрос 2300 жителей России, сообщают "Ведомости".