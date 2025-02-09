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«Иң күп фальсификат»: ак май җитештерүчеләр ничек алдаша?

«Иң күп фальсификат»: ак май җитештерүчеләр ничек алдаша?

Сөт ризыклары арасында нәкъ менә ак майда фальсификат еш очрый, ди белгечләр. «Кызганычка, узган елда фальсификация очракларының иң күбе атланмай җитештерүдә булды», – ди Россельхознадзор башлыгы Сергей Данкверт Бөтенроссия сөт җитештерүчеләр һәм эшкәртүчеләр съездында.

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