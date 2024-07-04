В Москве ожидаются ливни, грозы и суточный рекорд температуры

Уже в ночь на пятницу, 5 июля, температура может опуститься до плюс 19 градусов, а МЧС предупреждает о грозе и смерчахВ первой половине дня 4 июля не исключен уже третий подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха (для 4 июля он составляет 33,7 градуса в 1938 году), сообщили РИА Новости в «Фобосе».