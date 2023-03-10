Русские "Кинжалы" вонзались только в объекты военной инфраструктуры.То, что случилось на Украине в четверг, девятого марта, можно считать ударами возмездия за террористические акты, которые устроил киевский режим в Белгородской области накануне.
Русские "Кинжалы" вонзались только в объекты военной инфраструктуры.То, что случилось на Украине в четверг, девятого марта, можно считать ударами возмездия за террористические акты, которые устроил киевский режим в Белгородской области накануне.
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