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Армия России наносила ракетные удары по заводам, выпускающим украинские дроны: цели актов возмездия

Армия России наносила ракетные удары по заводам, выпускающим украинские дроны: цели актов возмездия

Русские "Кинжалы" вонзались только в объекты военной инфраструктуры.То, что случилось на Украине в четверг, девятого марта, можно считать ударами возмездия за террористические акты, которые устроил киевский режим в Белгородской области накануне.

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