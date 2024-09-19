Беременные женщины с анемией могут быстрее восстановить уровень железа в крови, если будут получать его через капельницу, а не принимать перорально – исследование

В журнале Lancet Global Health была опубликована статья под названием «Внутривенное и пероральное введение железа при лечении анемии у беременных женщин в Нигерии (IVON): открытое рандомизированное контролируемое исследование».
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