РИАН: Более 150 морпехов ВСУ отправили в СИЗО за отказ форсировать Днепр

Полторы сотни украинских военных арестовали в Херсоне за отказ идти на верную гибель.Свыше 150 морских пехотинцев ВСУ оказались в застенках херсонского СИЗО из-за отказа переправляться на левый берег Днепра под прицельным огнем русской армии.
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