Разъяренные женщины подрались с активистами на сеансе гипнотизера Кашпировского. Видео

Активисты-участники общественного православного движения «Сорок сороков» попытались сорвать выступление известного гипнотизера СССР Анатолия Кашпировского, ворвавшись на его сеанс и начав читать молитву, чтобы «остановить бесовщину».
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