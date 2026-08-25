Илья Зотов оценил готовность 15% горожан пересесть на самокаты

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, в пресс-центре НСН заявил, что только 15% горожан готовы пересесть на самокаты или общественный транспорт, если они будут доступны и удобны.
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