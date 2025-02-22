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    Гнать их из Европы надо.Какие зарплаты,эти твари сбили боинн с гражданами Европы!Украине предрекли...

Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, сменив Ирину Винер.

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