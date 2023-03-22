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Российский аналог GitHub: начался приём заявок

Российский аналог GitHub: начался приём заявок

В интервью изданию Forbes заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин заявил, что Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в этом году проведет эксперимент по запуску отечественного хранилища открытого кода наподобие GitHub.

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