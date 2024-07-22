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Медицинские приборы, сделанные с Солнцем

Медицинские приборы, сделанные с Солнцем

Корпорация «Microlife» – одна из ведущих мировых компаний в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования – стремится не только предоставлять высококачественный медицинский продукт, но и быть лидером в области устойчивых методов работы для более здоровой планеты.

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