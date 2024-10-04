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Украинский генерал рассказал, как Залужный получил ранение при ударе ВС РФ

Украинский генерал рассказал, как Залужный получил ранение при ударе ВС РФ

Валерий Залужный, будучи еще главнокомандующим ВСУ, был ранен в результате удара ВС России по командному пункту на Запорожском направлении, заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос 4 октября в ходе с экс-депутатом Верховной рады Бориславом Березой в студии Страна.

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