Украинский генерал рассказал, как Залужный получил ранение при ударе ВС РФ

Валерий Залужный, будучи еще главнокомандующим ВСУ, был ранен в результате удара ВС России по командному пункту на Запорожском направлении, заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос 4 октября в ходе с экс-депутатом Верховной рады Бориславом Березой в студии Страна.