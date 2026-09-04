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Нижегородская правда

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Количество операций по оплате через Bluetooth выросло на 30 процентов

Количество операций по оплате через Bluetooth выросло на 30 процентов

Количество транзакций с использованием технологии Bluetooth увеличилось на 30 процентов по сравнению с первым кварталом текущего года.

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