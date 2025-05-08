«Хуже, чем теневой»: у России появляется флотилия ренегатов-призраков

Для коллективного Запада, возлагавшего большие надежды на санкции, теневой флот России – это бич. И с тех пор, как западные правительства установили предельные цены на российскую нефть, он непрерывно растет, принося Москве прибыль, а США и ЕС позор.
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