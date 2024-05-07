Два порта RJ45 5GbE, два USB4, Oculink, Wi-Fi 7 и Core Ultra 9 в компактном корпусе. Представлен мини-ПК Minisforum AtomMan X7 Ti

Компания Minisforum представила мини-ПК AtomMan X7 Ti, который выделяется рядом технических решений. К примеру, сразу двумя разъёмами RJ45 5GbE! Они и в целом-то встречаются на рынке крайне редко, а тут у мини-ПК и сразу два.
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