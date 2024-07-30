Конюхов завершил одиночный дрейф на Северном полюсе с новым мировым рекордом

Путешественник, обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса, первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли, Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд по нахождению на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса.
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