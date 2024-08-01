Путин поручил создать условия для привлечения ведущих ученых в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать условия для привлечения ведущих исследователей к проектам в России, говорится в перечне поручений российского лидера по итогам заседания Совета по науке и образованию, а также встречи с получателями мегагрантов и учеными.
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