Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Гнать всех в шею, без разбора!!!«Хохлы, геть до х...
  • Алексей Горшков
    По-моему - из крайности в крайность бросаться не надо! Спору нет - при прежней американской администрации беглых "нез...«Хохлы, геть до х...
  • Александр Салтановский
    А пущай драпают в канАду, там их с распростёртыми объятиями встретит незаконно рожденный сынок Фиделя Кастро - джАсти...«Хохлы, геть до х...

В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

УРА.РУ В Кургане закрыли узбекскую диаспору «Ташкент». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», созданную экс-председателем узбекской диаспоры Хамидулло Хайитовым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Уважаемый раис РТ Минниханов Рустем Нургалиевич, возьмите, пожалуйста, пример с руководства Курганской области и почистите нашу родную землю - землю Республики Татарстан - от всякой пришлой нечисти, которая понаехала к нам не работать честно и платить налоги, а пользоваться БЕСПЛАТНО всеми благами, которые наши, и ваши в том числе, бабушки/дедушки, мамы/папы и мы сами обеспечивали и продолжаем это делать своими налогами, своим трудом, своим бережным отношением к своей земле, своей культуре и своей государственности. Уже нет никаких сил, как толпы этих бородатых бездельников (по одному они не ходят - боятся) и замотанных в разные тряпки женщин шарахаются по улицам наших городов в РАБОЧЕЕ время, ведут себя развязно и грубо, плюются как верблюды, не уступают места пожилым, даже инвалидам, в транспорте. Родители школьников стонут от безысходности, так как их дети в школах находятся постоянно в стрессовых ситуациях из-за хамского поведения малолетних бандитов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана..., которые по-русски либо не говорят совсем, либо на &quot;зверином&quot; уровне.
Ответить
18 час.
Elena
Закрыть все диаспоры - ОПГ по всей России!
Ответить
15 час.
Иван Иванов
Диаспоры.это порождение 90х бандитские ОПГ,которые пытаются оказывать влияние на администрацию и органы правопорядка,внедряя своих соплеменников благодаря нашим продажным чинушам. Поэтому необходимо возрождать управления по борьбе с организованной преступностью в МВД..
Ответить
1 час.
наверх