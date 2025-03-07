В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

Гулька

Уважаемый раис РТ Минниханов Рустем Нургалиевич, возьмите, пожалуйста, пример с руководства Курганской области и почистите нашу родную землю - землю Республики Татарстан - от всякой пришлой нечисти, которая понаехала к нам не работать честно и платить налоги, а пользоваться БЕСПЛАТНО всеми благами, которые наши, и ваши в том числе, бабушки/дедушки, мамы/папы и мы сами обеспечивали и продолжаем это делать своими налогами, своим трудом, своим бережным отношением к своей земле, своей культуре и своей государственности. Уже нет никаких сил, как толпы этих бородатых бездельников (по одному они не ходят - боятся) и замотанных в разные тряпки женщин шарахаются по улицам наших городов в РАБОЧЕЕ время, ведут себя развязно и грубо, плюются как верблюды, не уступают места пожилым, даже инвалидам, в транспорте. Родители школьников стонут от безысходности, так как их дети в школах находятся постоянно в стрессовых ситуациях из-за хамского поведения малолетних бандитов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана..., которые по-русски либо не говорят совсем, либо на "зверином" уровне.