Леонид Слуцкий призывает консолидировать силы для приближения победы в СВО

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. За неделю до даты, когда началась спецоперация на Украине, преемник Владимира Жириновского, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за консолидацию сил и ресурсов россиян и всех партий.
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