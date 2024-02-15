Леонид Слуцкий призывает консолидировать силы для приближения победы в СВО

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. За неделю до даты, когда началась спецоперация на Украине, преемник Владимира Жириновского, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за консолидацию сил и ресурсов россиян и всех партий.