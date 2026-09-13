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Пронедра

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Правительство будет контролировать цены на продукты

Правительство будет контролировать цены на продукты

Российское правительство утвердило перечень из 24 социально значимых продуктов питания, цены на которые будут отслеживаться на всех этапах движения товара — от производителя до магазинной полки.

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