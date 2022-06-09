Российские космонавты на МКС запустят рекордное число спутников

Российские космонавты на Международной космической станции замахнулись на очередной рекорд — они собираются запустить рекордное число малых космических аппаратов за время одного выхода в открытый космос.
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