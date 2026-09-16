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Три в одном: ФСИН готовит новый формат исправительных учреждений

Три в одном: ФСИН готовит новый формат исправительных учреждений

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) создаст семь инновационных мультирежимных учреждений объединенного типа, которые будут включать колонию, тюрьму и следственный изолятор.

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