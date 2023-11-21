Чанпэн Чжао назвал нового генерального директора Binance

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао во вторник назвал нового генерального директора основанной им криптовалютной биржи после того, как признал себя виновным по федеральным обвинениям в отмывании денег и ушел с поста руководителя компании.
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