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Армия РФ вышла на новые рубежи к северо-западу Петропавловки: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России на 03.09.23 г.

Армия РФ вышла на новые рубежи к северо-западу Петропавловки: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России на 03.09.23 г.

Интерактивная карта СВО России сегодня. Новости с фронтов и события к утру 03.09.2023 г.: Российская армия вышла на новые рубежи к северо-западу Петропавловки, продолжая наступление на Купянском направлении.

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