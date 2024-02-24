Bloomberg: США опасаются вводить новые серьезные санкции против России, чтобы не расшатать мировую экономику

Ранее Соединённые Штаты совместно с Евросоюзом объявили о введении новых антироссийских санкций, которые некоторые политики на Западе связали со смертью Алексея Навального (внесен в РФ при жизни в список экстремистов и террористов).
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