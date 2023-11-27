Ряд арабских стран выступил против нефтяного эмбарго в отношении Израиля

Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, а также Марокко и Бахрейн на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газе не поддержали идеи нефтяного эмбарго и замораживания отношений с Израилем.