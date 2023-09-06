RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Власти США допустили ввод войск США на Украину для борьбы с Россией

Вашингтон может ввести американские войска на территорию Украины для борьбы с Российской Федерацией. Об этом заявила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх