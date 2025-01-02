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Френки де Йонг: «Футбол становится слишком роботизированным, зацикленным на тактике. Все настолько запрограммировано, когда смотрю на другие команды»

«Футбол становится слишком роботизированным, слишком зацикленным на тактике. Когда я смотрю на другие команды, то все настолько запрограммировано.

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