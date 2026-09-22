Axios: США предоставят охрану главе МИД Ирана Аракчи на время Генассамблеи ООН

США предоставят охрану главе МИД Ирана Аббасу Аракчи на время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо Госдепа США в адрес постпредства Ирана при ООН.