Axios: США предоставят охрану главе МИД Ирана Аракчи на время Генассамблеи ООН

США предоставят охрану главе МИД Ирана Аббасу Аракчи на время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо Госдепа США в адрес постпредства Ирана при ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров проводит п...
- Генерал-полковник...
- Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым