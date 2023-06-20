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СМИ: Киев при обмене пленными распорядился сначала возвращать «азовцев»

СМИ: Киев при обмене пленными распорядился сначала возвращать «азовцев»

Киевское руководство подписало распоряжение о приоритетах при обмене пленными с ВС РФ. Копия письма, которое было направлено секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, оказалась в распоряжении РИА Новости.

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