СМИ: Киев при обмене пленными распорядился сначала возвращать «азовцев»

Киевское руководство подписало распоряжение о приоритетах при обмене пленными с ВС РФ. Копия письма, которое было направлено секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, оказалась в распоряжении РИА Новости.
Киевское руководство подписало распоряжение о приоритетах при обмене пленными с ВС РФ. Копия письма, которое было направлено секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, оказалась в распоряжении РИА Новости.
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