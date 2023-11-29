Средний чек покупок в период распродаж вырос почти в два раза за год

Россияне на осенних распродажа в 2023 году готовы были тратить больше, чем в прошлом году. Это показало исследование Kokoс Group, проведенное на базе покупательской активности данных CPA-сети "ГдеСлон?", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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