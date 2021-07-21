Зеленский заявил о "последних вздохах" нормандских переговоров

Данный формат не способен урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, считает глава страны. "Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его на искусственном дыхании, но этот процесс со всей очевидностью находится в коме", — сказал он.
Данный формат не способен урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, считает глава страны. "Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его на искусственном дыхании, но этот процесс со всей очевидностью находится в коме", — сказал он.
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