Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Инаугурация Александра Лукашенко состоится 25 марта

Инаугурация Александра Лукашенко состоится 25 марта

Инаугурация Александра Лукашенко в качестве белорусского президента состоится во вторник, 25 марта. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны сообщает государственное информационное агентство БелТА .

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